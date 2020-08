Nergal z polskim tekstem na najnowszej płycie folkowej grupy Rome

Po opublikowaniu w styczniu ubiegłego roku bardzo dobrze przyjętego albumu "Le Ceneri Di Heliodoro”, pochodząca z Luksemburga, folkowa formacja Rome, wydaje nowy materiał. Album nosi nazwę "The Lone Furrow" i ma być logicznym zwieńczeniem poprzednich płyt zespołu z Jerome Reuterem na czele.

Nergal na płycie folkowej grupy Rome

Twórczość niegdyś związanego z wytwórnią Cold Meat Industry, Rome nadal pozostaje poza mainstreamem, a sam Reuter często nazwany jest outsiderem. Nowy album to mroczna krytyka współczesnego świata, ale podana w delikatny sposób. Sam Reuter określa płytę jako podróż przez opustoszałe krajobrazy historii; duchowe poszukiwanie i jednocześnie zaproszenie do europejskiej tradycji myśli literackiej: od Hermanna Hesse do Nietzschego, od Tacyta do Orwella, od Owidiusza do Eddy, od Yeatsa do Baudelaire.

Na nowym albumie Rome pojawią się znamienici goście. Wśród nich Alan Averill z Primordial czy Laure Le Prunenec z Igorrr. W kawałku "The Angry Cup" partie wokalne nagrał także Adam Nergal Darski. To nie pierwsza współpraca muzyków. Jerome Reuter współpracował z liderem Behemoth również przy projekcie Me And That Man.

Kawałka Rome z udziałem Nergala możecie posłuchać poniżej:

Tracklista "The Lone Furrow":