W 2021 roku Behemoth będzie mógł świętować swoje 30-lecie. Czy w związku z tym możemy oczekiwać niespodzianek? Okazuje się, że kapela nie zamierza świętować urodziny. W najnowszym wywiadzie z Overdrive, Nergal wyznał, że Behemont nie będzie przygotowywać nic specjalnego z okazji 30-lecia, ale jednego możemy być pewni - w 2021 roku usłyszymy nowy materiał od Behemotha.

Nergal zapowiedział nowy album Behemotha. Kiedy premiera?

Dyskografię grupy Behemoth zamyka krążek "I Loved You at Your Darkest" z 2018 roku. Nergal wyznał w wywiadzie, że podczas ostatniej trasy koncertowej napisał sporo nowego materiału:

" Wątpię, że przygotujemy coś z powodu 30-lecia Behemotha. Jednak pewnym jest to, że w 2021 Behemoth wróci z nowym materiałem. Byłem ostatnio bardzo produktywny jeśli chodzi o Behemotha i Me and That Man. Gdy byliśmy w trakcie trasy, pracowałem nad nowymi pomysłami, więc definitywnie możecie spodziewać się nowej muzyki. "

Nergal ostatnio był mocno zajęty swoim projektem Me and that Man. 27 marca 2020 ukaże się nowy, drugi album formacji, który będzie nosił tytuł "New Man, New Songs, Same Shit, vol.1". Zespół ma zaplanowane na kwiecień koncerty w Polsce - pierwszy z nich ma się odbyć 2 kwietnia 2020 we Wrocławiu.

