Nergal zaprezentował nowy klip Me And That Man. "Confession" zaśpiewał szwedzki blackmetalowiec

Branża rozrywkowa w dobie koronawirusa nie ma lekko. Premiery filmowych hitów zaplanowane na wiosnę 2020 musiały zostać przesunięte, gwiazdy muzyki przełożyły lub anulowały trasy koncertowe na całym świecie. Jednak artyści nadal mogą działać online. 27 marca 2020 roku ukaże się druga płyta projektu lidera grupy Behemoth, Nergala. Me And That Man podzielił się właśnie kolejnym singlem zapowiadającym album.

Me And That Man z klipem do "Confession"

Tym razem jest to utwór zamykający nową płytę, zarejestrowany z gościnnym udziałem znanego ze szwedzkiej formacji Shining, Niklasa Kvarfortha, zatytułowany „Confession”.

Nergal opowiedział o najnowszym utworze słowami:

" Ten kawałek to oda do rewolwerowców i śpiewaków z westernowych saloonów! Końcówka utworu zaskoczy tych zwolenników MATM, którzy nie znają mojej drugiej strony i mam nadzieję, że wywoła uśmiech na twarzach tych, którzy ją znają; to jest czytelny komunikat: Me And That Man to zespół totalnie nieograniczony i zdolny do wszystkiego! A „Tym człowiekiem” jest tym razem Niklas Kvarforth. Wysłałem Niklasowi demo - mój głos plus tekst i zasugerowałem, żeby zmienił wszystko, co według niego powinien zmienić… Cóż, pozostały tylko dwa wyrazy z oryginalnej wersji demo, ale z pełną odpowiedzialnością powiem, że jego wersja jest znacznie lepsza od mojej! Niektórzy porównali jego głos do Petera Steele’a… to nasuwa mi pewne myśli dotyczące życia pozagrobowego. "

Klip do utworu został nagrany w klimatach bardzo złowieszczego i mrocznego westernu. Materiał wideo możecie zobaczyć poniżej:

Nowy, drugi album formacji, który będzie nosił tytuł "New Man, New Songs, Same Shit, vol.1”, ukaże się już za tydzień, 27 marca. Wydawnictwo, także w wersji winylowej, oraz limitowany zestaw z koszulką można zamówić na oficjalnej stronie zespołu.

Me And That Man - New Man, New Songs, Same Shit, vol.1. Tracklista:

Run with the Devil / feat. Jorgen Munkeby (Shining -NO) Coming Home / feat. Sivert Høyem (Madrugada) Burning Churches / feat. Mat McNerney (Grave Pleasures) By the River / feat. Ihsahn (Emperor) Męstwo Surrender / feat. Landers Andelius (Dead Soul) Deep Down South / feat. Johanna Sadonis (Lucifer) Man of the Cross / feat. Jérôme Reuter (Rome) You Will Be Mine / feat. Matt Heavy (Trivium) How Come / feat. Corey Taylor (Slipknot) Confession / feat. Niklas Kvarforth (Shining SE)

Zobacz też: Nergal pokazał zdjęcie sprzed 10 lat. Białaczka zmieniła go nie do poznania