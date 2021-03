Nergal znowu sobie grabi, tym razem otwieraczem do butelek. Zamiast rączki - ukrzyżowany Jezus

Nergal w swoich mediach społecznościowych zachęca do kupowania otwieraczy do butelek z ukrzyżowanym Jezusem. Muzyk może spodziewać się kolejnego pozwu?

Nergal ogłosił niedawno współpracę z marką Hate Couture. Firma zajmuje się produkcją gadżetów, które mogą budzić niepokój wśród wrażliwszych odbiorców i wywoływać kontrowersje. W oficjalnej ofercie marki znajdziemy koszulki z gilotynami, nawiązaniami do seryjnych morderców czy takie, które prezentują wyraźną niechęć do religii.

Nergal namawia do zakupu otwieraczy do butelek z ukrzyżowanym Jezusem

Na stronie sklepu znajdziemy również produkt, z którym chętnie pozuje Nergal. Jest to otwieracz do butelek. Jednak oczywiście daleko mu do tych przedmiotów, które bez trudu kupimy w okolicznych marketach. Otwieracz zamiast tradycyjnej rączki ma figurkę ukrzyżowanego Jezusa. Produkt o nazwie "Antichrist Bottle Opener" kosztuje 20 euro, a dochód z jego sprzedaży zostanie przekazany na rzecz Ordo Blasfemia - kampanii Nergala, o której pisaliśmy już wielokrotnie.

Jak czytamy na stronie Hate Couture, produkt był dostępny w sklepie już wcześniej i przypadł do gustu Nergalowi, który zapewnił firmie rozgłos. Twórcy specyficznych gadżetów postanowili odwdzięczyć się muzykowi za reklamę i wyrazić poparcie dla akcji Darskiego.

Naszym credo jest przeciwstawianie się cenzurze religijnej czy ideologicznej. Jesteśmy dumni, że możemy dołączyć do kampanii Ordo Blasfemia.

Na reakcję ze strony środowisk, którym marzy się oglądanie Nergala zza więziennych krat, nie trzeba było długo czekać. Na Facebooku pojawił się obszerny wpis Leszka Szymowskiego, dziennikarza tygodnika "Najwyższy Czas!", który w mocnych słowach skrytykował działalność Darskiego. Rozważania na temat Nergala Szymowski rozpoczyna od pytania retorycznego "Czy Nergal w końcu trafi do kryminału?".

Najwyraźniej właśnie tego życzy sobie Szymowski, oburzony kolejnym zachowaniem muzyka.

Taki "otwieracz", zawieszony na kuchennym haku, przedstawia Chrystusa głową w dół, jak na satanistycznych symbolach. Z kolei "otwieracz" używany zgodnie ze swoim przeznaczeniem postać Chrystusa uprzedmiotowia jako tło do otwierania butelek, które można zabrudzić piwem albo winem. Trudno, aby urażony tym katolik nie wpadł we wściekłość.

Dziennikarz zapowiedział, że złoży zawiadomienie w prokuraturze o popełnieniu przestępstwa. Co ciekawe, Szymowski nie ma zamiaru powoływać się na obrazę swoich uczuć religijnych, jak to zwykle w sprawach Nergala bywa. Tym razem oskarżyciel powoła się na inne przepisy.