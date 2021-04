Moda na filmy biograficzne nie przemija. Odkąd "Bohemian Rhapsody" odniósł spektakularny sukces, zasypała nas fala kolejnych biografii m.in. "Rocketman" o Eltonie Johnie czy "Brud" o Motley Crue. Teraz fani Kiss mogą zacierać ręce.

Netflix stworzy film biograficzny o Kiss. "Shout It Out Loud" wyreżyseruje twórca "Czarownicy 2"

Jak podaje Deadline, Netflix zawarł umowę w sprawie biografii Kiss "Shout It Out Loud". Film wyreżyseruje Joachim Rønning, który na swoim koncie ma m.in. filmy "Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara" czy "Czarownica 2" z Angeliną Jolie. Za scenariusz natomiast odpowiada Ole Sanders.

Przy biografii "Shout It Out Loud" współpracować będą Gene Simmons i Paul Stanley, za produkcję będą odpowiadać Atmosphere Entertainment i Universal Music Group. Jak na razie nie podano wiele szczegółów w sprawie nadchodzącego filmu Kiss, jednak wiadomo, że film skupi się na początkach zespołu i Simmonsie oraz Stanleyu, ich przyjaźni, która zapoczątkowała Kiss. Data premiery filmu "Shout It Out Loud" nie jest zdana.