New Order pokazał surrealistyczny klip do "Be a Rebel". To pierwszy singiel od 5 lat

New Order podzielił się singlem "Be a Rebel". Jak prezentuje się teledysk do tej piosenki?

Stęskniliście się za brzmieniem rodem z lat 80.? To dobrze trafiliście, bo New Order właśnie podzielił się klipem do nowego singla "Be a Rebel". Kapela ponownie połączyła siły z hiszpańskim reżyserem NYSU, który wcześniej stworzył teledysk do "Restless".

W surrealistycznym teledysku możemy zauważyć parę, która przeżywa lepsze i gorsze chwile. Reżyser nie omieszkał również wpleść nawiązanie do zasady social distancing. Zobaczcie, jak prezentuje się klip do nowej piosenki New Order.

"Be a Rebel" to pierwszy singiel od czasu ukazania się w 2015 roku albumu "Music Complete". Bernard Sumner wyznał, że kapela specjalnie wydała utwór dla swoich fanów, którym jest trudno z powodu pandemii. New Order planuje wrócić na scenę w październiku 2021 w ramach przełożonej trasy z Pet Shop Boys.

Warto również wspomnieć, że w październiku 2020 New Order wydał box związany z płytą "Power, Corruption and Lies". Ukazała się również reedycja 12-calowych singli "Blue Monday", "Confusion", "Thieves Like Us" i "Murder".