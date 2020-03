Nick Cave & The Bad Seeds przekłada trasę koncertową. Planowany występ w Polsce się nie odbędzie

W związku z panującą na świecie pandemią koronawirusa, lista koncertów i wydarzeń kulturalnych, które musiały zostać odwołane lub przełożone się wydłuża. W tym roku żadna gwiazda nie zagra na Glastonbury Music Festival, nie rozstrzygnie się także Konkurs Piosenki Eurowizji, a Gala Płyty Rocku 2020 zostanie przeprowadzona On Air na antenie Antyradia.

W 2019 roku nową płytę nagrał melancholijny Nick Cave. W ramach promocji krążka "Ghosteen" muzyk ogłosił trasę koncertową po Europie. Występy miały objąć także Polskę. Muzycy mieli pojawić się 28 maja 2020 roku w Arenie Gliwice - niestety do koncertu nie dojdzie.

Nick Cave poinformował, że trasa koncertowa po Europie planowana na niedalekie miesiące zostanie przełożona. W związku z tym w planowanym wcześniej czasie nie odbędzie się także polski występ wokalisty. Nowa data eventu zostanie podana już wkrótce, a organizatorzy zapewniają, że bilety na wydarzenie zachowają swoją ważność.

Artyści poinformowali nas o swojej decyzji słowami:

"

Podjęliśmy decyzję o przełożeniu europejskiej trasy Nick Cave and The Bad Seeds. Chociaż jest to dla nas niezwykle trudne, czujemy, że to najlepszy krok, jaki możemy podjąć w celu utrzymania Waszego pełnego bezpieczeństwa.

Ciężko pracujemy nad ustaleniem nowych dat i przekażemy Wam te informacje tak szybko, jak to możliwe. Wszystkie zakupione bilety zachowają ważność na przełożone koncerty.

Wysyłamy Wam dużo miłości,

Nick Cave and The Bad Seeds "