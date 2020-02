Nick Cave o śmierci syna i jej wpływie na utwór "Girl In Amber". "Byłem całkowicie przytłoczony"

Na swojej stronie, gdzie fani mogą zadawać muzykowi pytania, Nick Cave został poproszony o wyjaśnienie historii kryjącej się za utworem "Girl in Amber" z 2016 roku. Kompozycja znalazła się na albumie "Skeleton Tree", który nagrał niedługo po śmierci syna Arthura, który w wieku 15 lat spadł z klifu w Ovingdean.

Muzyk postanowił podzielić się historią na temat "Girl in Amber". Cave wyznał, że zaczął pisać ją znacznie wcześniej niż doszło do tragedii.

To piosenka owiana tajemnicą. Jest uformowana ze snu i posiada niemal mistyczną moc. W 2014 roku siedziałem przy kuchennym stole po całym dniu tworzenia muzyki w Paryżu. Na stole stał przycisk do papieru z wtopionym w środek pająkiem. Wtedy do głowy wpadł mi pomysł na "Dziewczynę w bursztynie". "