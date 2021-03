Nick Cave zdradził, jakie utwory chciałby odtworzyć na swoim pogrzebie. Postawił na klasykę

Muzyka towarzyszy nam w różnych momentach życia. Pewnie pamiętacie do dziś numery, przy których bujaliście się ze swoją sympatią na dyskotece w podstawówce czy odliczaliście dni do matury podczas studniówki. Playlisty układamy na domówki i większe imprezy, dużą wagę przykładamy do melodii, przy której zatańczymy swój pierwszy taniec na weselu. A czy zastanawialiście się, jaki utwór powinien wybrzmieć na Waszym pogrzebie?

Nick Cave: Jakie utwory chciałby odtworzyć na swoim pogrzebie?

Co ciekawe, w sieci istnieje akcja #MyLastSong, w ramach której uczestnicy dzielą się swoimi przemyśleniami na temat muzyki na swoich pogrzebach. Zestawienie sporządzone w 2020 roku pokazywało, że młode pokolenie Brytyjczyków chciałoby, żeby bliscy odtworzyli podczas ich ostatniego pożegnania "When the party is over" Billie Eilish albo "Good Grief" Bastille.

Swoimi przemyśleniami na ten bądź co bądź niełatwy temat podzielił się ostatnio także Nick Cave. Artysta odpowiedział na pytanie swojego fana, który opisał mu smutną historię ze swojego życia. Ojciec wielbiciela Cave'a zmarł niedawno, a ten postanowił zorganizować tacie pogrzeb w stylu Elvisa.

Jak pisał fan:

Nie ubraliśmy się w białe garnitury, ale na jego trumnie były zdjęcia Elvisa i puszczaliśmy jego piosenki. A jakie utwory Ty chciałbyś puścić na swoim pogrzebie?

Cave odpowiedział:

Twoja historia bardzo mnie poruszyła. Jestem pewien, że Twój tata byłby niezwykle zadowolony z tematycznego pogrzebu w stylu Elvisa. Jak teraz o tym myślę, tez byłbym ogromnie zadowolony, gdyby do tamtego świata wprowadził mnie głos największego rockandrollowego piosenkarza na świecie.

Wokalista słynący ze swoich melancholijnych kompozycji wyznał, że na jego pogrzebie mógłby wybrzmieć utwór "Kentucky Rain" i "How Great Thou Art"