Nickelback powrócił z nowym singlem, do którego teraz zaprezentował teledysk. Premiera albumu już niebawem!

Zaledwie tydzień temu Nickelback wydał singiel "San Quentin", a już dziś opublikował oficjalny teledysk do nowego kawałka. W klipie zespół wykonuje zaimprowizowany koncert z niespodzianką od popularnej twórczyni TikTok Kristiny Collins, AKA KallMeKris, która bierze udział w przekomarzaniu się z Nickelback w ostatnich miesiącach na platformie.

Nickelback z klipem do nowego singla "San Quentin". W teledysku wystąpiła znana TikTokerka [WIDEO]

Utwór "San Quentin" został zainspirowany spotkaniem, jakie lider grupy, Chad Kroeger odbył z naczelnikiem najsłynniejszej kalifornijskiej placówki o zaostrzonym rygorze. Tak powstała opowieść o sprytnej uciecze z więzienia.

Oglądaj

Zobaczcie również przekomarzanie się TikTokerki z zespołem Nickelback:

Dziesiąta płyta grupy "Get Rollin’" ukaże się 18 listopada 2022 i będzie dostępna na platformach streamingowych i na CD. Wersja deluxe będzie uzupełniona o cztery utwory bonusowe: akustyczne wersje piosenek „High Time”, „Just OneMore”, „Does Heaven Even Know You’re Missing?” oraz „Horizon”. Podstawowa i specjalna wersja zostaną także wydane na winylu - w roku 2023.

Nickelback wyrósł przez ponad 20 lat na jedenastego najlepiej sprzedającego się wykonawcę w dziejach, z ponad pięćdziesięcioma milionami sprzedanych płyt i blisko pięcioma miliardami przesłuchań swoich utworów w sieci. Grupa ma na koncie dwadzieścia trzy single, które dotarły na szczyty list przebojów, w tym dziewiętnaście w zestawieniu „Billboard Hot 100”. W sumie kapela zdobyła 26 nagród, w tym Billboard Music Awards, American, Music Awards, MTV Video Music Awards, MuchMusic Video Awards, People’s Choice Awa