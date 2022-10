Nickelback z kolejnym singlem. Posłuchaj utworu "Those Days"

Nickelback udostępnił drugi singiel z nadchodzącego albumu "Get Rollin', który zostanie wydany 18 listopada 2023. Utwór "Those Days" to wspomnienie młodzieńczych przygód muzyków i singiel jest szczerą odą do dawnych dobrych czasów. Jak brzmi najnowszy kawałek Nickelback?

Nickelback udostępnia singiel "Those Days" zapowiadający nową płytę "Get Rollin"

W przeciwieństwie do ostrzejszego "San Quentin", który jest pierwszym utworem promującym nadchodzący album, utwór "Those Days" pokazuje bardziej melodyjne oblicze Nickelback. Posłuchajcie nowej piosenki zespołu:

Oglądaj

Dziesiąta płyta grupy "Get Rollin" będzie dostępna na platformach streamingowych i na CD. Wersja deluxe będzie uzupełniona o cztery utwory bonusowe: akustyczne wersje piosenek „High Time”, „Just One More”, „Does Heaven Even Know You’re Missing?” oraz „Horizon”. Podstawowa i specjalna wersja zostaną także wydane na winylu w roku 2023.

Nickelback ma na koncie dwadzieścia trzy single, które dotarły na szczyty list przebojów, w tym dziewiętnaście w zestawieniu „Billboard Hot 100”. Co więcej kapela ma na swoim koncie ponad dwudziestoma sześcioma nagrodami, w tym Billboard Music Awards, American Music Awards, MTV Video Music Awards, MuchMusic Video Awards, People’s Choice Awards, JUNO Awards i wieloma innymi. Oprócz tego formacja odbyła dwanaście wyprzedanych tras koncertowych.

Skalę jego sukcesu obrazuje ponad 50 milionów sztuk sprzedanych płyt, które czynią z formacji jedną z najlepiej sprzedających się grup w historii muzyki i drugi najlepiej sprzedający się zagraniczny zespół w USA w pierwszej dekadzie XXI wieku, ustępujący jedynie The Beatles.