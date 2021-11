Niestety 9-latek to 10. ofiara po koncercie rapera Travisa Scotta, na którym doszło do ataku paniki.

5 listopada 2021, pierwszego dnia festiwalu Astroworld odbywającego się w Houston doszło do tragedii. Gdy na scenę wyszedł Tarvis Scott fani zaczęli napierać na scenę. W wyniku wybuchu paniki zginęło 10 osób - najmłodszą ofiarą jest 9-latek, który przebywał przez ostatni tydzień w szpitalu. Kilkaset osób zostało rannych.

Nie żyje 9-latek zadeptany przez tłum. Kolejna ofiara po koncercie Travisa Scotta

Jak podaje PAP, Travis Scott kilkakrotnie przerywał swój 75-minutowy występ, by zaapelować do ochrony o rozrzedzenie gęstniejącego tłumu przed sceną, gdzie kilka osób zemdlało jeszcze zanim doszło do najgorszego. Do tych osób wzywano karetki. Początkowo media podawały informację o 8 osobach, które zostały stratowane przez napierający na scenę tłum.

W późniejszych dniach niestety zmarła kolejna osoba, a teraz najmłodszą ofiarą tragicznego koncertu jest 9-letni Ezra Blount. Dziecko było w krytycznym stanie z powodu urazów mózgu oraz innych narządów. O jego śmierci poinformował burmistrz Houston, Sylvester Turner.

Travis Scott wydał oświadczenie wyznając, że jest zdruzgotany całą sytuacją i swoje modlitwy kieruje do rodzin ofiar zdarzenia. Muzyk podziękował policji za pomoc i zdradził, że współpracuje ze społecznością Houston, by wspierać rodziny, które teraz potrzebują pomocy.