Nie żyje Alexi Laiho. Współzałożyciel Children of Bodom miał 41 lat

Zmarł Alexi Laiho, były muzyk Children of Bodom. Odszedł w wieku 41 lat.

W wieku 41 lat odszedł Alexi Laiho, gitarzysta, wokalista i założyciel zespołu Children of Bodom. Muzyk zmarł w Helsinkach w ubiegły weekend. Przez ostatnie lata miał problemy zdrowotne.

Informacja o śmierci Alexi Laiho pojawiła się na jego oficjalnym fanpage'u na Facebooku. Jego koledzy z Children of Bodom, Daniel Freyberg, Mitja Toivonen i Waltteri Väyrynen napisali:

Jesteśmy wstrząśnięci nagłą śmiercią naszego przyjaciela i członka zespołu. Słowa nie zdołają opisać naszego szoku i smutku, który czujemy.

Alexi Laiho założył zespół Children of Bodom w 1993 roku razem z perkusistą Jaska Raatikainen. W sumie razem z zespołem nagrał 10 albumów do 2019 roku, gdy odszedł z kapeli. Założył wówczas Bodom After Midnight, który nagrał w 2020 roku 3 piosenki. Zespół zamierza również wydać teledysk.

Muzyk udzielał się również w kapelach Warmen, Sinergy, Kylähullut i The Local Band.