Nie żyje Allee Willis. Twórczyni utworów do "Przyjaciół" i "Gliniarza z Beverly Hills" miała 72 lata

Smutne wieści dla wszystkich melomanów, ale przede wszystkim fanów serialu "Przyjaciele". 24 grudnia 2019 roku w Los Angeles zmarła 72-letnia Allee Willis. Napisała teksty do wielu utworów muzycznych. Jej najbardziej znaną piosenką był kawałek otwierający każdy odcinek "Przyjaciół" - "I'll Be There for You" grupy The Rembrandts.

Nie żyje Allee Willis - współtwórczyni piosenki z "Przyjaciół"

O śmierci artystki poinformował portal Deadline. Prawdopodobną przyczyną zgonu był atak serca. Smutną informacją podzieliła się wieloletnia przyjaciółka i współpracowniczka Willis - Prudence Fenton. Kobieta zamieściła wpis na Instagramie.

" Spoczywaj w Boogie Wonderland. 10 listopada 1947 - 24 grudnia 2019. "

Fenton w swoim krótkim nekrologu nawiązała do innego znanego kawałka napisanego przez Willis - "Boogie Wonderland" - utworu wykonanego przez Earth, Wind & Fire wraz z grupą Emotions.

Nieżyjąca autorka tekstów pozostanie jednak na zawsze w pamięci fanów kultowych "Przyjaciół". Za piosenkę "I'll Be There for You" Willis dostała nominację do nagrody Emmy.

Willis jest również odpowiedzialna za teksty do musicalu "Kolor purpury" oraz soundtrack do komediowego hitu z Eddiem Murphym "Gliniarz z Beverly Hills". Za oba te tytuły zdobyła Grammy.

W 2018 roku została wprowadzona do Songwriters Hall of Fame. Przez lata swojej kariery współpracowała z najbardziej znanymi muzykami świata, takimi jak Bob Dylan, James Brown, Patti LaBelle, Deniece Williams, Herbie Hancock oraz Lamont Dozier z wytwórni Motown. Nie tylko pisała piosenki, ale również była docenioną performerką i artystką wizualną. W 2009 roku zgromadziła największą kolekcję kiczu na świecie i uruchomiła stronę The Allee Willis Museum of Kitsch. Pracowała również jako reżyserka, projektantka scenografii oraz animatorka.

