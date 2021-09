W wieku 38 lat zmarł Bartek Sosnowski, bluesowy wokalista i kompozytor z Warszawy. O jego śmierci poinformował jako pierwszy dziennikarz Piotr Stelmach, wiadomość potwierdziła żona zmarłego artysty. Na razie nie podano oficjalnej przyczyny śmierci młodego muzyka.

Nie żyje Bartek Sosnowski. Bluesowy muzyk miał 38 lat

Sosnowski to one man band, songwriter i gitarzysta, znany ze swojego charakterystycznego, zachrypniętego wokalu. Muzyk pojawił się na scenie muzycznej w 2019 roku, gdy wydał swój album "The Hand Luggage Studio". Rok później dostał nominację do Fryderyków. Dzięki tej płycie Sosnowski dał się poznać jako charyzmatyczny one man band. Na drugim albumie zatytułowanym "Tylko się nie denerwuj", który został wydany w lutym 2020, pojawił się już zespół.