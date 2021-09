Bartek Sosnowski, bluesowy wokalista i kompozytor z Warszawy, zmarł w wieku 38 lat. Jego śmierć wstrząsnęła przemysłem muzycznym - wielu artystów pożegnało artystę w social mediach. Wzruszające wpisy umieścili m.in. Tomasz Organek czy Małgorzata Ostrowska, która współpracowała z Sosnowskim.

Nie żyje Bartek Sosnowski. Tomasz Organek i Małgorzata Ostrowska pożegnali młodego muzyka

Sosnowski wydał 2 albumy - w 2019 roku ukazał się album "The Hand Luggage Studio", dzięki której dał się poznać jako one man band. Rok później dostał nominację do Fryderyków. Natomiast w 2020 roku pojawiła się płyta "Tylko się nie denerwuj", na którym pojawił się już cały album. Jego śmierć jest szokiem dla wielu muzyków, którzy znali Sosnowskiego. Tomasz Organek tak pożegnał przyjaciela:

Muzyka pożegnała rónież Małgorzata Ostrowska, która ma na swoim koncie współpracę z Sosnowskim:

Przeczytajcie wpisy pozostałych artystów, którzy znali Sosnowskiego i nie kryli emocji żegnając przyjaciela:

