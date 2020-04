Kolejna smutna wiadomość dla świata muzyki. W wieku 81 lat zmarł Bill Withers, o jego odejściu poinformowała rodzina. Agencja Associated Press podaje, że przyczyną śmierci były problemy z sercem.

Nie żyje Bill Withers, autor hitu "Ain't No Sunshine". Miał 81 lat

Żona muzyka Marcia Johnson i dwójka dzieci, Todd oraz Kori opublikowali następujące oświadczenie:

" Jesteśmy zdruzgotani śmiercią naszego kochanego i oddanego męża oraz ojca. Samotny mężczyna, który kierował się sercem i dzięki swojej poezji oraz muzyce łączył ludzi. Chociaż prywatnie był mocno związany z rodziną, to jego muzyka na zawsze będzie należeć do świata. "

Rodzina liczy na to, że w tym trudnym czasie pandemii koornawirusa, muzyka Withersa pomoże wielu jego fanom.

To właśnie Bill Withers stworzył takie legendarne piosenki, jak "Lean on Me", "Ain’t No Sunshine" czy "Lovely Day" i "Just the Two of Us". Muzyk zdobył 3 nagrody Grammy oraz dołączył do Rock and Roll Hall of Fame w 2015 roku.

Spoczywaj w pokoju.