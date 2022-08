Nie żyje Darryl Hunt. Wieloletni basista The Pogues miał 72 lata

Darryl Hunt nie żyje. Basista The Pogues miał 72 lata

Darryl Hunt nie żyje. Muzyk zmarł 8 sierpnia 2022 roku w Londynie w wieku 72 lat. Na razie nie podano dokładnej przyczyny śmierci basisty The Pogues.

Muzyk dołączył do grupy The Pogues w 1986 roku i zastąpił w niej oryginalną basistkę - Cait O'Riodan.

Zespół The Pogues opublikował wpis, w którym pożegnał swojego wieloletniego przyjaciela. Do oświadczenia muzycy dołączyli cytat z utworu The Pogues "Love You Till The End".

Nie da się opisać smutku, który teraz czujemy. Nasz Darryl odszedł wczoraj.

Jak wspomnieliśmy powyżej, Hunta pożegnał również wokalista The Pogues, Shane MacGowan. W hołdzie złożonym zmarłemu koledze, opisał go jako "wspaniałego przyjaciela i świetnego basistę".

Hunt zagrał na pięciu albumach The Pogues. Wśród nich możemy wymienić ich najpopularniejszy album z 1988 roku "If I Should Fall From Grace With God", na którym znalazł się świąteczny hit "Fairytale of New York".