Nie żyje Dave Greenfield, klawiszowiec The Stranglers. Zmarł z powodu koronawirusa

The Stranglers to brytyjska grupa nowofalowa założona w 1974 roku. Chociaż porównywała swój styl grania do punk rocka, to używała syntezatorów znienawidzonych przez wyznawców gatunku spod znaku irokeza. Dave Greenfield dołączył do zespołu dwa lata po jego założeniu. Zastąpił w składzie oryginalnego członka - Hansa Warmlinga.

Nie żyje Dave Greenfield klawiszowiec The Stranglers

Dave Greenfield nie żyje. U muzyka wykryto koronawirusa, dlatego od dłuższego czasu przebywał w szpitalu. Nie znosił choroby dobrze, jego problemy z sercem sprawiły, że nie był w stanie pokonać zakażenia. 3 maja 2020 roku zmarł.

Kolegę z zespołu pożegnał były frontman The Stranlers, High Cornwall. Opublikował wzruszający post na swoim Twitterze:

" Jest mi niezmiernie przykro z powodu śmierci Dave'a Greenfielda. Sprawiał, że różniliśmy się od wszystkich innych kapel punkowych. Jego umiejętności muzyczne i łagodny charakter zwróciły zespół w ciekawym kierunku. "

Na oficjalnej stronie zespołu Greenfielda głosn na temat kolegi zabrał też basista grupy Jean-Jacques Burnel:

" Wieczorem w niedzielę 3 maja odszedł mój wieloletni przyjaciel i kolega z zespołu, geniusz muzyczny - Dave Greenfield. Został jedną z ofiar pandemii panującej w 2020 roku. Wszyscy członkowie The Stranglers są zrozpaczeni tą wiadomością. Przesyłamy najszczersze kondolencje jego żonie, Pam. "

Dave Greenfield był autorem największego hitu The Stranglers "Golden Brown". Piosenka pojawiła się na albumie "La Folie" z 1981 roku. Muzyk zmarł w wieku 71 lat.