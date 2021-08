W wieku 70 lat zmarł Dennis "Dee Tee" Thomas, współzałożyciel i saksofonista kultowego zespołu Kool & the Gang. O jego śmierci poinformowali członkowie zespołu poprzez social media. Artysta zmarł we śnie w New Jersey 7 sierpnia 2021. Jak na razie, nie podano oficjalnej przyczyny śmierci.

Nie żyje Dennis "Dee Tee" Thomas, współzałożyciel Kool & the Gang. Miał 70 lat

Kool & the Gang tak pożegnał swojego przyjaciela w specjalnym wpisie:

Był oryginalnym członkiem zespołu Kool & the Gang i był uwielbiany za modne ubrania, kapelusze i wyluzowaną postawę. Był wielką osobowością, przy czym jednocześnie cenił sobie bardzo prywatność. Dennis był saksofonistą, flecistą, perkusistą oraz mistrzem ceremonii podczas koncertów kapeli. Jego prolog w przeboju z 1971 roku "Who's Gonna Take the Weight" jest legendarny. To świetny przykład, jak dobrym był showmanem.

Zespół Kool & the Gang powstał w 1964 roku. W 1978 roku otrzymał nagrodę Grammy za swój wkład w powstanie ścieżki dźwiękowej do filmu "Gorączka sobotniej nocy" z Johnem Travoltą. Po krótkotrwałej zniżce formy, w latach 80. grupa ponownie trafiła na najwyższe miejsca list przebojów.