Grupa Volumes powstała w 2009 roku. Muzycy wykonują progresywny metalcore i zadebiutowali epką "The Concept of Dreaming" wydaną rok po założeniu składu. Diego Farias przez lata zajmował się w zespole graniem na gitarze prowadzącej oraz produkcją płyt.

Muzyk należał do zespołu od roku założenia grupy. 10 lat później opuścił kolegów. Artysta tłumaczył decyzję chęcią skupienia uwagi na swojej karierze producenckiej. Niestety 6 lutego 2020 roku brat muzyka, Gus opublikował na Twitterze smutną informację o śmierci gitarzysty.

Ubolewanie w związku z tragedią wyrazili jego koledzy z Volumes. Muzycy opublikowali wzruszający wpis pożegnalny:

"

Jesteśmy absolutnie załamani w związku z odejściem Diego Fariasa. Staramy się temu sprostać, jednak nadal nie możemy uwierzyć w to, co się stało. Kierujemy naszą miłość i myśli do braci Diego, jego rodziców i całej rodziny.

Kiedy uda nam się zebrać myśli, napiszemy coś więcej. Póki co chcemy powiedzieć: Diego, kochamy cię, spoczywaj w pokoju. "