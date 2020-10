Nie żyje Eddy Quintela, autor przebojów Fleetwood Mac

Jak podają portugalskie media, 16 października zmarł Eddy Quintela. Był to klawiszowiec, kompozytor i artysta, który stworzył liczne przeboje Fleetwood Mac takie jak np. "Little Lies" czy "Nights in Estoril".

Eddy Quintela w 1986 roku poślubił Christine McVie, wokalistkę oraz pianistkę grupy Fleetwood Mac. Wraz z ukochaną tworzył kompozycje na płyty zespołu w latach 1987-1997. Jego dzieła można usłyszeć przede wszystkim włączając płytę "Time" oraz "Tango in the Night".

Nie żyje Eddy Quintela, autor przeboju "Little Lies"

Artysta jest autorem między innymi wielkiego przeboju formacji "Little Lies". W 2003 roku para się rozstała, jednak mimo to artysta pomagał byłej żonie w solowej karierze.

Poza Fleetwood Mac, Quintela tworzył także dla gwiazdy portugalskiego rocka - Adelaide Ferreiry.

Przyczyny oraz okoliczności śmierci artysty aktualnie nie są znane. Do informacji o śmierci muzyka nie odniósł się także zespół Fleetwood Mac ani była żona Quintela, Christine.