Nie żyje Genesis Breyer P-Orridge. Ikona awangardy, założyciel The Throbbing Gristle i Psychic TV

Genesis Breyer P-Orridge urodził się w Manchesterze jako Neil Andrew Megson. Jako nastolatek zainteresował się sztuką awangardową, okultyzmem oraz muzyką. Opuścił szeregi Uniwersytetu, aby założyć improwizowaną grupę COUM inspirowaną dadaistami. Członkowie COUM podczas swoich performensów w latach 70. nie stronili od samookaleczeń czy wzajemnego poniżania. Wszystko po to, aby położyć kres wszechobecnej hipokryzji oraz aby unaocznić tematy tabu takie jak seksualność czy religia.

Gdy kolektyw zaczął upadać, artysta założył wraz z kolegami: Chrisem Carterem, Peterem “Sleazym” Christophersonem i Cosey Fanni Tutti zespół Throbbing Gristle. Ich debiutancki album ukazał się w 1977 roku za pośrednictwem Indrustial Records. Kapela stosowała w swojej twórczości poezję mówioną czy biały szum w utworach. Muzycy wykorzystywali również prowokacyjne obrazy o tematyce pornograficznej i nazistowskiej, które pojawiały się na ich koncertach. Grali mieszankę rocka, elektroniki i punku, która stała się podstawą muzyki indrustialnej.

Artysta starał się wykreować trzecią płeć. Prosił aby nie określać go jako mężczyzny ani kobiety, a zamiast tego używać liczby mnogiej.

Genesis Breyer P-Orridge utworzyli (sic!) grupę zajmującą się sztuka wideo oraz muzyką. Była to Psychic TV, z którą artysta co miesiąc wydawał serię albumów na żywo. Dzięki owocnej pracy, twórcy trafili do Księgi Rekordów Guinessa za liczbę wydanych płyt w ciągu jednego roku. Zespół był inspirowany acid-housem i występował z wieloma kultowymi muzykami jak Alex Fergusson (Alternative TV), Current 93, the Cult czy Andrew Weatherall.

Genesis Breyer P-Orridge nie żyje. Informację o śmierci nietuzinkowego artysty potwierdził Ryan Martin, menager twórcy oraz współzałożyciel Dais Records. O śmierci ojca poinformowały także córki muzyka - Genesse i Caresse.

Genesis Breyer P-Orridge zmarł 14 marca 2020 roku. Przyczyną śmierci była białaczka, którą zdiagnozowano u artysty w 2017 roku. Mimo leczenia, Genesisowi nie udało się pokonać choroby. Odszedł w wieku 70 lat.

