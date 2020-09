W maju 2018 Gienek Loska miał wylew krwi do mózgu, po którym zapadł w śpiączkę. Do wypadku doszło podczas wizyty muzyka u swojej schorowanej matki na Białorusi. Artysta w końcu wybudził się ze śpiączki, ale kontakt z nim był bardzo ograniczony.

Nie żyje Gienek Loska. Zwycięzca "X Factora" miał 45 lat

Przyjaciel Gienka Loski, Paweł Muzzy Mikosz, przekazał informację o śmierci muzyka. Smutną wiadomość potwierdziły również białoruskie media.

Gienek Loska karierę muzyczną zaczął w Grodnie na Białorusi. Wraz z Andrzejem „Makarem” Makarewiczem założył blueasrockowy zespół Seven B. Grupa nagrała łącznie 3 płyty.

W Krakowie, gdzie osiedlili się muzycy, grywali na ulicy oraz w małopolskich klubach. W 2006 roku Gienek odszedł ze składu i po kilku nieudanych próbach grania z innymi kapelami, wyjechał do Szkocji. Po powrocie – wrócił także do muzykowania. W 2011 roku Gienek Loska wystąpił w 1. edycji "X Factor", gdzie zdobył 1. miejsce. Dzięki temu mógł nagrać płytę. Wraz z formacją Gienek Loska Band wydał dwa albumy: "Hazardzistę" i "Dom".