Nie żyje Grzegorz "Guzik" Guziński, lider zespołu Flapjack

Nie żyje Grzegorz "Guzik" Guziński

9 stycznia 2021 roku zmarł Grzegorz "Guzik" Guziński - wokalista i autor tekstów znany z takich zespołów jak Flapjack, N'Dingue, Red Rooster, czy Homosapiens. Artysta miał 46 lat.

Na razie nie poznaliśmy oficjalnej przyczyny śmierci. Media spekulują, że muzyk trafił do szpitala z powodu COVID-19. Wiemy, że został przyjęty w ciężkim stanie na OIOM. Informację potwierdził jego kolega z zespołu, Maciej "Ślimak" Starosta:

Grzegorz "Guzik" Guziński był wokalistą i autorem piosenek. Zaczynał swoją karierę w grupach Red Rooster i N’Dingue, a następnie ze Ślimakiem i Litzą założyli Flapjack, który w 1994 roku zadebiutował z albumem "Ruthless Kick". Debiutanckie dzieło grupy przyniosło im nominację do Fryderyka w kategorii Fonograficzny Debiut Roku.

Flapjack wydał jeszcze 3 krążki, a jego dyskografię zamyka wydany w 2012 roku album "Keep Your Heads Down" z 2012 roku. Oprócz tego w latach 1998-2002 śpiewał w zespole Homosapiens, z którym nagrał 4 płyty. Guzik w trakcie swojej długiej kariery udzielał się także na albumach innych wykonawców - wśród nich znajdziemy Illusion, Dynamind, czy Funny Hippos.

Grzegorz "Guzik" Guziński zmarł 9 stycznia 2021 roku. Miał 46 lat.