Jak czytamy na portalu spin.com, o grupie Wussy można mieć dwa zdania. Jedni powiedzą, że to jeden z najważniejszych zespołów rockowych tej epoki, a inni stwierdzą, że w życiu o nich nie słyszeli. Dla pierwszej grupy nie mamy najlepszych wieści. Po ponad 30 latach na scenie alternatywnego rocka w Ohio, zmarł John Erhardt.

Nie żyje John Erhardt, gitarzysta rockowego zespołu Wussy

John Erhardt miał 58 lat i był znany jako gitarzysta Wussy (ex-Ass Ponys). Jego koledzy z zespołu potwierdzili, że zmarł 4 maja 2020 roku. Zaznaczyli w poście na Facebooku, że nie życzą sobie pytań o przyczyny zgonu.

" Nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, jakie były szczegóły jego śmierci ani udostępnić takich informacji, dlatego prosimy uprzejmie - nie pytajcie o to. "

Śmierć kolegi z zespołu stała się także pretekstem do odświeżenia wspomnień:

" Pamiętam, jak pewnego wieczoru wróciłem do domu z próby i dostałem telefon od Johna, że nie zmieniamy nazwy. Jako Ass Ponys szukaliśmy zainteresowania w wielkich wytwórniach, próbowaliśmy wydać w nich kilka albumów. "

John uparcie pozostawał przy nazwie, a jego kolega założył nowy projekt - Wussy. Jednak pewnego wieczora gitarzysta pojawił się na próbie nowego zespołu i w nim pozostał.

Erhardt grał z wokalistą i gitarzystą Chuckiem Cleaverem w Ass Ponys w latach 1988-1995. W 2012 roku ponownie połączył siły z przyjacielem grając w cenionej przez krytyków formacji Wussy. Zagrał na trzech albumach zespołu: "Attica!", "Forever Sounds" i "What Heaven Is Like".