Nie żyje Jorge Santana. Znany gitarzysta miał 68 lat

Jorge a w zasadzie Guillermo Santana był wybitnym gitarzystą. Grał w jazzowo-bluesowo-rockowej grupie Malo, która swoim hitem "Suavecito" z 1972 roku zawojowała amerykańską listą Billboardu. Oprócz tego muzyk inwestował czas także w karierę solową. Nagrał dwa albumy, do których zaprosił członków kapeli.

Jorge Santana zmarł 14 maja 2020 roku. Jak donoszą zagraniczne media, muzyk nie chorował i odszedł z przyczyn naturalnych. W chwili śmierci miał 68 lat.

Artystę pożegnał na swoim Facebooku jego brat, Carlos Santana:

"

Dajemy sobie teraz czas na celebrowanie wspaniałego ducha naszego kochanego brata Jorge'a. Przeszedł do królestwa światła, jednak nie rzuciło to na moje serce cienia, bo widzę go wyraźnie z naszą wspaniałą matką Josefiną i ojcem Josem. "