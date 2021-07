W wieku 71 lat zmarł Robby Steinhardt, współzałożyciel zespołu Kansas, wokalista i skrzypek. Legendarny muzyk odszedł 17 lipca 2021 po długiej walce z chorobą. O jego śmierci poinformowała rodzina artysty.

Nie żyje Robby Steinhardt, współzałożyciel Kansas. Miał 71 lat

W oświadczeniu rodziny czytamy:

Robert Eugene Steinhardt był znanym na całym świecie współzałożycielem, skrzypkiem oraz wokalistą grupy Kansas. Jego skrzypce i wokale pojawiły się w takich piosenkach jak "Dust in The Wind", "Point of No Return" czy "Carry On Wayward Son", które zapewniły mu miejsce w historii rocka. Robby nagrywał nową płytę z producentem Michaelem Franklinem, który zebrał gwiazdorski skład muzyków wspierających powrót Robby'ego. Steinhardt był bardzo dumny z tego projektu, premiera miała nastąpić pod koniec 2021. Trasa koncertowa została przeniesiona, gdy muzyk zachorował.

Żona Robby'ego Steinhardta wyznała, że w maju artysta przeszedł ostre zapalenie trzustki i zachorował na sepsę. Od tamtego momentu przebywał cały czas w szpitalu. Niestety zmarł 17 lipca w dniu, gdy miał być przeniesiony z oddziału szpitalnego na oddział rehabilitacyjny.

Przeczytajcie cały post:

Robby Steinhardt był współzałożycielem zespołu Kansas, w którym grał w latach 1973-82 oraz 1997-2006. Zespół sprzedał w sumie 30 mln sztuk płyt. To właśnie ta grupa nagrała takie przeboje, jak "Carry On Wayward Son" czy "Dust in the Wind".