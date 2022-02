W wieku 61 lat zmarł Roman Kostrzewski. Informacja o jego śmierci pojawiła się na social mediach zespołu Kat & Roman Kostrzewski. Muzyk przegrał walkę z rakiem.

Nie żyje Roman Kostrzewski. Miał 61 lat

Wieczorem 10 lutego 2022 na profilu zespołu Kat & Roman Kostrzewski na Facebooku pojawiła się informacja o śmierci wokalisty:

Z wielkim smutkiem i pogruchotanymi sercami informujemy, że dziś odszedł od nas Romek. Zasnął spokojnie, otoczony dobrą opieką i bliskimi. Już go nie boli.

We wrześniu zespół Kat & Roman Kostrzewski zagrał specjalny koncert, by zebrać pieniądze na leczenie wokalisty. Koncert odbył się we wrocławskim klubie A2 i na wydarzeniu nie zabrakło specjalnych gości, m.in. wystąpił Nergal, Titus i Wacław "Vogg" Kiełtyka.

Kat & Roman Kostrzewski to legenda polskiego metalu. Ostatnia płyta zespołu "Popiór", której premiera miała miejsce 1 marca 2019 roku, natychmiast po wydaniu zyskała status kultowej.