Nie żyje Ronnie Spector, liderka The Ronettes. Zespół wylansował hit ''Be My Baby''

Jak podaje PAP, w wieku 78 lat zmarła Ronnie Spector, liderka popularnej w latach 60. amerykańskiej żeńskiej grupy The Ronettes, która wylansowała takie przeboje jak "Be My Baby", "Baby I Love You" i "Walkin' in the Rain". Jak poinformował jej rodzina, artystka zmarła 12 stycznia 2021 po krótkiej walce z rakiem.

Rodzina wokalistki napisała w oświadczeniu dla magazynu ''People'':

Nasz ukochany, ziemski anioł, Ronnie, opuścił spokojnie ten świat po krótkiej walce z rakiem. Była z rodziną i odeszła w ramionach męża, Jonathana. Ronnie przeżyła swoje życie z błyskiem w oku, wspaniałym poczuciem humoru i uśmiechem na twarzy.

Grupa The Ronettes zapoczątkowała erę żeńskich zespołów wykonujących muzykę pop. Zyskała dużą popularność nie tylko w USA, ale i w Europie. Szczególnie popularna stała się piosenka "Be May Baby", którą wykorzystał m. in. reżyser Martin Scorcese w swoim filmie z 1973 r. "Ulice nędzy" (Mean Streets).

Artystki odbyły tournee m. in. w Wielkiej Brytanii razem z zespołem The Rolling Stones i zaprzyjaźniły się z członkami zespołu The Beatles. Grupa rozpadła się w 1967 roku.