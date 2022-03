Ujawniono wyniki badań toksykologicznych Taylora Hawkinsa. Raport przeraża

25 marca 2022 zmarł Taylor Hawkins, perkusista Foo Fighters. Miał 50 lat. Jego ciało zostało znalezione w pokoju hotelowym w Bogocie, w Kolumbii, gdzie Foo Fighters miał wystąpić na festiwalu. Badania toksykologiczne potwierdziły obecność narkotyków.

Nie żyje Taylor Hawkins. Są wyniki badań toksykologicznych

Sprawę badają Prokuratura Generalna Kolumbii i Narodowy Instytut Medycyny Sądowej. Jak podaje Reuters, prokurator opublikował oświadczenie, z którego wynika, że testy toksykologiczne wykryły różne narkotyki - w sumie aż 10, m.in. marihuanę, leki przeciwdepresyjne, opioidy (heroina, fentanyl, morfina) i benzodiazepiny.

Na razie nie podano, w jakich ilościach wykryto te substancje. Podkreślono, że śledztwo nadal trwa i oficjalnie nie znana jest na razie przyczyna śmierci Hawkinsa. Eksperci jednak twierdzą, że serce perkusisty ważyło co najmniej dwa razy więcej niż średnia waga serca u zdrowej osoby w wieku 50 lat.

W sobotę w oświadczeniu władz miasta napisano, że w piątek pojawiło się zgłoszenie do pacjenta z bólem w klatce piersiowej. Ekipa ratunkowa pojechała do hotelu Four Seasons Casa Medina, gdzie zatrzymał się Foo Fighters. Próba reanimacji perkusisty okazała się niestety nieskuteczna.

Na razie nie wiadomo, jak potoczą się dalsze losy zespołu - czy do kapeli dołączy nowy perkusista i jeśli tak, to kiedy. Najbliższy koncert Foo Fighters ma się odbyć 29 kwietnia na festiwalu w Memphis w USA.