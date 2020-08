Nie żyje basista Agnostic Front, Alan Peters

Grupa Agnostic Front to jedna z najpopularniejszych formacji hardcorepunkowych na świecie, a także zespół uważany za pionierów crossover thrash. Muzycy przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych smutną wiadomość dla swoich wieloletnich fanów.

Nie żyje Alan Peters z Agnostic Front

Jak donosi Agnostic Front w poście na Facebooku, zmarł były basista grupy - Alan Peters. Muzyka można usłyszeć na płycie "Liberty And Justice For...” z 1987 roku. Jak donosi The Big Takeover Peters, artysta dorastał w Ohio, a potem przeniósł się do Pittsburgha. Basista udzielał się nie tylko w Agnostic Front. Grał także z formacją Crawlpappy oraz Absolution.

Członkowie Agnostic Front pożegnali kolegę wzruszającym wpisem na Facebooku. Chociaż artysta grał z muzykami już wiele lat temu, nadal traktowali go jak przyjaciela, a nawet brata.