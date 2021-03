Nie żyje basista Procol Harum, autorów hitu "A Whiter Shade of Pale"

Alan George Cartwright urodził się w Londynie, a swoją karierę rozpoczął w Freddie Mack Show. Tam poznał perkusistę Barriego Jamesa Wilsona, z którym wspólnie trafili do składu Procol Harum. Basista był członkiem zespołu od 1971 do 1976 roku. Nagrał z formacją przełomowy album "Procol Harum Live with the Edmonton Symphony Orchestra".

Nie żyje Alan Cartwright, basista Procol Harum

Alan Cartwright zmarł 4 marca 2021 roku. Informację zamieszczoną na portalu Louder udostępnili na swoim oficjalnym profilu muzycy Procol Harum.

Muzyk zmarł rano. Najprawdopodobniej przyczyną śmierci artysty był rak żołądka, który zdiagnozowano u niego w 2020 roku.

Cartwright spędził z autorami hitu "A Whiter Shade of Pale" pięć lat. Koncertował z zespołem, a ostatni album studyjny, który nagrał z formacją to "Procol's Ninth" z 1975 roku.