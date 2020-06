Nie żyje basista legendarnego glamrockowego zespołu Sweet

Steve Priest to basista i wokalista kultowego glamrockowego zespołu The Sweet. Muzyk zmarł w wieku 72 lat. Informację potwierdzili jego koledzy z kapeli, którzy powołali się na oświadczenie rodziny zmarłego. Przyczyna śmierci artysty nie jest jeszcze znana.

Nie żyje Steve Priest, basista Sweet

Andy Scott, gitarzysta Sweet złożył hołd koledze i opisał go jako "najlepszego basistę, z jakim kiedykolwiek grał".

" Od lata 1970 roku, kiedy wyruszyliśmy w naszą muzyczną odyseję, świat się przed nami otworzył i zaczął się roller coaster. "

Basista Megadeth, David Ellefson stwierdził, że Priest nie miał sobie równych.

" Priest dał mi jedno z moich najwcześniejszych dziecięcych wspomnień na temat świetnie granego hard rocka w radiu. Nadal uważam, że "Desolation Boulevard" z 1974 roku jest jedną z najlepszych płyt rockowych tamtych lat. "

The Sweet byli kultowymi postaciami w epoce glam rocka. W latach 70. wydali 13 z 20 najlepszych hitów dziesięciolecia. Pod koniec lat 60. Priest dołączył do grupy, która wówczas grała pod nazwą Sweetshop. Wkrótce muzycy porzucili swój cukierkowy wizerunek i przerzucili się na raczkujący wówczas glam. Nie raz spotkali się przez to z wrogimi reakcjami fanów nieprzyzwyczajonych do mężczyzn w makijażach.

Steve Priest zmarł 4 czerwca 2020 roku, osierocił trzy córki.