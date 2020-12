Nie żyje basista metalowej formacji Cynic. Seana Malone'a pożegnał między innymi perkusista Dream Theater

Nie żyje Sean Malone z metalowej formacji Cynic. Muzyk miał 50 lat, a przyczyna śmierci nie została jeszcze ujawniona.

Nie żyje Sean Malone, basista metalowej grupy Cynic

Wiadomość o śmierci kolegi z kapeli przekazał gitarzysta i wokalista Cynic, Paul Masvidal. Muzyk 9 grudnia poinformował za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych o smutnym wydarzeniu.

Dowiedziałem się dziś, że Sean Malone nie żyje. Miał wspaniały umysł, zdolne ręce i był jednym z najlepszych muzyków, jakich kiedykolwiek spotkałem. Wiem, że to szokująca wiadomość i wielka strata dla jego fanów, których poruszył swoją grą tak, jak mnie. Miejcie go w swojej pamięci i posłuchajcie jego muzyki, aby go upamiętnić.

Malone dołączył do Cynic tuż przed wydaniem ich debiutanckiego albumu "Focus" z 1993 roku. Po rozpadzie zespołu basista udzielał się jako muzyk sesyjny. Nagrał w ten sposób przeszło 50 płyt z różnymi wykonawcami.

Muzycy żegnała Seana Malone'a z Cynic

Pisał również książki, które pomagały czytelnikom w nauce gry na basie. Badał muzykę także na polu naukowym. Jest autorem artykułów na temat teorii muzyki, a także wygłaszał prezentacje na konferencjach takich jak Society for Music Theory czy The International Conference of Music. Pełnił też rolę wykładowcy na dwóch uniwersytetach jako adiunkt w dziedzinie teorii muzyki.

Poza graniem w Cynic, muzyka można usłyszeć także w formacji Aghora. Anomaly, Gordian Knot czy Kobold. Muzyk jest kolejnym członkiem klasycznego składu Cynic, który zmarł w tym roku. W styczniu odszedł perkusista oraz założyciel kapeli Sean Reinert.

Basistę pożegnał na swoim Twitterze Mike Portnoy, perkusista Dream Theater.