Jak podaje Deadline, 5 listopada 2022 roku zmarł Aaron Carter, znany popowy wokalista, celebryta, a także brat Nicka Cartera z Backstreet Boys. Nieżywego muzyka odnalazła w jego własnym domu gosposia. Według raportów policyjnych, muzyk utopił się w swojej łazience. Młodszy z Carterów miał 35 lat.

Oświadczenie na temat śmierci swojego brata wydał Nick Carter. Choć przyznał, że ich relacja na przestrzeni lat była "skomplikowana", to jednak kochał Aarona i nic nie mogło tego zmienić. Jak czytamy:

Moje serce zostało złamane. Chociaż mieliśmy z bratem skomplikowaną relację, to moja miłość do niego nie słabła. Zawsze miałem bowiem nadzieję, że jakimś cudem będzie chciał wejść na zdrową ścieżkę i skorzystać z pomocy, którą wszyscy mu oferowali. Czasami chcemy obwinić kogoś lub coś za swoją stratę. Tutaj sprawa jest prosta - uzależnienie i choroba psychiczna. Będzie mi go brakowało bardziej, niż komukolwiek innemu na świecie. Boże proszę, zajmij się moim młodszym bratem.