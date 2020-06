Nie żyje były gitarzysta UFO. Paul Chapman zmarł w wieku 66 lat

W wieku 66 lat zmarł były gitarzysta grupy UFO, Paul Chapman. O jego śmierci poinformował syn, który umieścił specjalny wpis na Facebooku Paula.

Syn Paula Chapmana napisał:

" Ciężko mi o tym pisać, dzisiaj przypadają 66. urodziny mojego taty. Odszedł wczesnym popołudniem. Był energiczną, kochającą, troskliwą osobą i pierwszym mężczyzną, którego pokochałem. Wszyscy go kochali, nie, uwielbiali go. "

Chapman dołączył do UFO w 1974 roku jako drugi gitarzysta i grał na trasie promującej album "Phenomenon". Odszedł z kapeli w styczniu 1975, by stworzyć zespół Lone Star, w którym grał do 1978 roku.

W 1977 ponownie wrócił do UFO zastępując Michaela Schenkera w czasie trasy z Rush. Chapman nagrał z UFO krążek "No Place To Run" w 1980 roku, jak również "The Wild, The Willing And The Innocent" (1981), "Mechanix" (1982) i "Making Contact" (1983). Odszedł z kapeli w 1983 roku. Przez ostatnie lata zajmował się nauką gry na gitarze w Melbourne na Florydzie.

