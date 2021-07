John Lawton, były wokalista Uriah Heep, zmarł 29 czerwca 2021 w wieku 74 lat. Informację potwierdził zespół, który wydał oświadczenie, by pożegnać się z muzykiem.

Nie żyje były wokalista Uriah Heep, John Lawton. Muzycy kapeli pożegnali artystę

Zespół Uriah Heep napisał:

Z wielkim żalem dzielimy się tragiczną wiadomością o nagłej i niespodziewanej śmierci Johna Lawtona 29 czerwca 2021. Wbrew doniesieniom, nie chorował, co powoduje, że jego śmierć jest jeszcze bardziej niepojęta. Odszedł w pokoju z jego żoną przy jego boku. Będzie nam go brakować.

Lawton zasłynął w kapeli Lucifer's Friend, a do Uriah Heep dołączył w 1976 roku. Z zespołem nagrał 3 studyjne albumy: "Firefly", "Innocent Victim" oraz "Fallen Angel". We wrześniu 1979 roku odszedł z Uriah Heep. Rok później ukazał się jego solowy album "Heartbeat", zaś parę lat później wrócił do kapeli Lucifer's Friend, z którym jednak szybko się pożegnał. Ponownie pojawił się w szeregach grupy dopiero w 2015.

Natomiast w 1995 roku dołączył do Uriah Heep zastępując Berniego Shawa. Lawton współpracował z takimi artystami, jak David Coverdale, Glenn Hughes czy Ian Gillan. W późniejszym okresie występował z takimi kapelami, jak Zar, Rebel i Gunhill.