Gitarzysta Jimmy Capps, członek Musicians Hall of Fame, zmarł w wieku 81 lat. To właśnie jego gitarę usłyszeliśmy w takich legendarnych kawałkach country, jak m.in. “The Gambler,” Kenny'ego Rogersa czy “He Stopped Loving Her Today" George'a Jonesa. Muzyk był również członkiem sceny związanej z audycją radiową Grand Ole Opry.

Nie żyje gitarzysta Jimmy Capps. Legenda country miała 81 lat

Muzyk urodził się 25 maja 1939 roku w Fayetteville w Północnej Karolinie. Capps zaczął grać na gitarze już w wieku 12 lat. W 1958 zgłosił się na przesłuchania do The Louvin Brothers i dostał się do zespołu.

Gitarzysta pierwszy raz pojawił się w słynnej audycji radiowej country Grand Ole Opry właśnie z tym zespołem, grając balladę ''Knoxville Girl'' i dołączył do Opry na stałe w 1959 roku. W 1967 roku dostał się do zespołu, który podczas każdej kolejnej audycji grał razem ze specjalnym gościem. To właśnie członek tej formacji poinformował fanów o śmierci Jimmy'ego Cappsa.

W 2012 roku Jimmy Capps dołączył do Country Music Hall of Fame, zaś 2 lata później do Musicians Hall of Fame.