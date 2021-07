Nie żyje gitarzysta kultowej grupy Cinderella. Ciało muzyka znalazła jego była żona

W wieku 58 lat zmarł gitarzysta glam metalowego zespołu Cinderella, Jeff LaBar. Informację o jego śmierci przekazał syn artysty, Sebastian. Na razie nie podano przyczyny śmierci gitarzysty.

Po rozpadzie zespołu, Jeff LaBar pracował na budowach i w pizzerii razem ze swoim bratem. Jak podaje TMZ.com, muzyk nie dawał znaku życia przez ostatnie dni. Dlatego jego była żona Gaile LaBar-Bernhardt pojechała do domu gitarzysty w Nashville, gdzie znalazła jego ciało.

Muzyka pożegnali jego koledzy, m.in. wokalista i gitarzysta Michael Sweet, współzałożyciel chrześcijańskiego zespołu metalowego Stryper:

Zawsze był dżentelmenem, był bardzo uprzejmy. Zawsze mocno wspierał nasz zespół i zawsze go postrzegałem jako świetnego faceta z wielkim sercem. Niech Bóg ma go w opiece, jego rodzinę, przyjaciół i fanów na całym świecie.

Jeff LaBar dołączył do grupy Cinderella w 1985 roku i wziął udział w nagraniach debiutanckiego albumu "Night Songs". Single z tego krążka, "Nobody's Fool" oraz "Night Songs" stały się wielkimi hitami, a album pokrył się potrójną platyną oraz wskoczył na 3. pozycję listy Billboard 200.

Drugi album zatytułowany "Long Cold Winter" z 1988 roku również zdobył status potrójnej platyny. To właśnie na tej płycie pojawiły się single "Don't Know What You Got (Till It's Gone)" i "Coming Home". Niestety problemy z głosem wokalisty wpłynęły na opóźnienie w nagraniach płyty "Still Climbing" i zainteresowanie kapelą znacznie się zmniejszyło. W 1995 roku zespół zawiesił swoją działalność na rok, by po powrocie wydać album z największymi hitami.