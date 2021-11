W wieku 72 lat zmarł Mick Rock, legendarny fotograf gwiazd, który na swoim koncie ma współpracę m.in. z Davidem Bowiem, zespołem Blondie czy Queen. Informację potwierdziła rodzina. Na razie nie podano oficjalnej przyczyny śmierci artysty.

Nie żyje legendarny fotograf Mick Rock. Robił zdjęcia Queen, Bowiemu i Ozzy'emu

Oświadczenie bliskich Micka Rocka opublikował portal radiozet.pl:

Z ciężkim sercem informujemy, że nasz ukochany, psychodeliczny buntownik Mick Rock odszedł. Ci którzy mieli przyjemność przebywać na jego orbicie wiedzą, że Mich zawsze był kimś więcej niż "człowiekiem, który fotografował lata 70. Był fotograficznym poetą, miał w sobie prawdziwą siłę natury, dzięki której spędzał całe dnie, robiąc dokładnie to, co kochał. Zawsze w swój uroczo oburzający sposób.

Mick Rock sławę zyskał w latach 70., gdy współpracował z najpopularniejszymi wówczas artystami. Na swoim koncie miał zdjęcia Debbie Harry z Blondie, Davida Bowiego, Iggy'ego Popa, Bryana Ferry'ego z Roxy Music, Siouxsie and the Banshees. Fotografował również Queen i to jego zdjęcie pojawiło się na okładkach płyt ''Queen II'' i ''Sheer Heart Attack''.

W późniejszych latach współpracował z domami mody oraz fotografował współczesne gwiazdy. Pracował m.in. z Lady Gagą, Miley Cyrus czy Laną Del Rey.