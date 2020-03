Nie żyje legendarny perkusista King Crimson, R.E.M. i Ministry

Bill Rieflin czyli William Rieflin urodził się w Seattle. Muzyk był kompozytorem oraz multiinstrumentalistą, jednak kojarzono go głównie z perkusją. Artysta miał na koncie współpracę ze znaczącymi kapelami w historii rocka. Współpracował między innymi z Ministry, Sweet 75, Swans, R.E.M., Revolting Cocks, KMFDM, Pigface oraz King Crimson. Oprócz tego Rieflin rozwijał swoje umiejętności także w karierze solowej.

Nie żyje Bill Rieflin, perkusista King Crimson, MInistry i R.E.M.

Muzyk zmarł 24 marca 2020. Bill Rieflin miał 59 lat i chorował na raka. Artyście nie udało się pokonać choroby. O śmierci przyjaciela poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych Robert Fripp, założyciel King Crimson.

" Odebrałem telefon od Tracy Rieflin. Bill Rieflin odleciał z tego świata około 18:50 czasu brytyjskiego. Tracy opowiedziała, że dzień był szary, a gdy Bill zmarł, chmury się rozeszły, a niebo stało niebieskie na 15 minut. Udanego lotu, Bracie! Moje życie jest bogatsze dzięki znajomości z tobą. "

Rieflin dołączył do Ministry w latach 80. Zagrał na płytach formacji takich jak “The Land of Rape and Honey”, “The Mind is a Terrible Thing to Taste” czy “Psalm 69”. Później zasilił składy takich zespołów jak Swans czy Nine Inch Nails. Występował w koncertowym składzie R.E.M. a od 2013 roku grał z King Crimson.

