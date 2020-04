Nie żyje lider grupy Rezerwat. Andrzej Adamiak miał 60 lat

Andrzej Jan Adamiak to polski gitarzysta basowy, kompozytor, autor tekstów i wokalista. Łódzki muzyk był znany przede wszystkim z grupy Rezerwat powstałej w 1982 roku. Adamiak rozstał się z formacją na chwilę dwa lata później. Podczas tego okresu współpracował także z grupą Czerwony Kapturek oraz Omen.

Nie żyje Andrzej Adamiak, lider grupy Rezerwat

Syn muzyka, Bartosz Adamiak poinformował o śmierci ojca za pośrednictwem internetu. Zaskakująca informacja pojawiła się w mediach społecznościowych zespołu Rezerwat.

" Dziś przed godziną 11. nagle i przedwcześnie zmarł Andrzej Adamiak. Lider zespołu Rezerwat, a przede wszystkim mój tata. "

Andrzej Jan Adamiak nie żyje. Muzyk zmarł 8 kwietnia 2020 roku, a przyczyny śmierci artysty nie są znane. Miał 60 lat.

Jeden z największych hitów grupy Rezerwat to "Zaopiekuj się mną". Utwór pochodzi z 1985 roku. Andrzej Adamiak stworzył tekst do utworu wspólnie z Andrzejem Senarem. Kompozycja znalazła się na drugiej płycie zespołu "Serce". Numer stał się wielkim przebojem, dotarł do pierwszego miejsca Telewizyjnej Listy Przebojów oraz Radiowej Listy Przebojów Programu I.