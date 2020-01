Nie żyje muzyk współpracujący z Erikiem Claptonem i członkami The Band

Martin Joseph Grebb znany jako Marty to amerykański klawiszowiec, gitarzysta i saksofonista. Muzyk zajmował się także produkcją muzyczną oraz aranżem. Przez lata działalności współpracował między innymi z Erikiem Claptonem, Billem Paynem, Bonniem Raittem czy Leonem Russellem. Zaczął grać jako nastolatek, a jako dojrzały muzyk udzielał się w The Weight Band wraz z byłymi członkami legendarnego The Band.

Nie żyje Marty Grebb z The Weight Band

Martin Grebb zmarł w wieku 74 lat. The Weight Band ogłosił tę smutną wiadomość za pośrednictwem Facebooka:

" Z ciężkim sercem odebraliśmy wiadomość o naszym bracie Martym Grebbem. Chcielibyśmy przesłać nasze szczere kondolencje i modlitwy do jego rodziny, przyjaciół i innych muzyków, z którymi grał. Marty był wspaniałym przyjacielem, niesamowitym artystą i mocną częścią The Weight Band, kiedy z nami grał. Będziemy z anim tęsknił. Modlimy się, aby odnalazł spokój. "

Przyczyna śmierci Grebba póki co nie została podana do publicznej wiadomości. Muzyk Dennis Tufano wyznał w New City Music w 2015 roku, ze u Marty'ego zdiagnozowano nieokreśloną ciężką chorobę. Poinformował media, że jego kolega nie chce mówić dokładnie, co mu dolega.

Grebb jest współautorem piosenek na płytach "Jericho" i "Jubilation". Muzyk nagrał również cały album studyjny "World Gone Mad" z The Weight Band w 2018 roku.

