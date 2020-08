Nie żyje perkusista Machine Head i Crowbar. Miał 52 lata

Tony Costanza to amerykański perkusista najbardziej znany z działalności w metalowej grupie Machine Head. Muzyk przeszedł do historii jako pierwszy bębniarz formacji - grał z kapelą od 1992 do 1993 roku. Wziął udział w nagraniu pierwszego dema zespołu.

Nie żyje Tony Costanza, perkusista Machine Head i Crowbar

Perkusista zmarł 4 sierpnia 2020 roku w wieku 52 lat. Aktualnie przyczyna śmierci Tony'ego Constanzy nie została ujawniona, jednak informację potwierdził Afzaal Nasiruddeen - kolega perkusisty z nowojorskiego zespołu metalowego Crisis.

Po zagraniu 3 koncertów z Machine Head i nagrania z nimi demo, Constanza opuścił zespół. Partie perkusji muzyka słychać jednak także w debiutanckim albumie grupy "Burn My Eyes" z 1994 roku i to na 8 kawałkach.

W późniejszych latach perkusista dołączył do pionierów sludge metalu - grupy Crowbar. Nagrał z nimi ich siódmy album studyjny "Sonic Excess in Its Purest Form". Oprócz tego grał także z kapelą Crisis czy Debris Inc.

Muzyka pożegnała na Facebooku między innymi formacja Crowbar:

" To takie smutne. Tony był tak uroczym, utalentowanym gościem. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy z nim grać. Niech Bóg cię błogosławi Tony. Sercem jesteśmy z twoją rodziną. "

Afzaal Nasiruddeen zapewnił, że Tony zmarł we śnie. Jego przyjaciel podkreślił, że był spokojny i odszedł bez bólu.