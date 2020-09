19 września 2020 zmarł Lee Kerslake w wieku 73 lat. Perkusista pojawił się na wielu płytach Uriah Heep oraz nagrał z Ozzym Osbournem krążki "Blizzard of Oz" oraz "Diary of a Madman". Niestety muzyk przegrał walkę z rakiem prostaty, z którym zmagał się przez wiele lat.

Nie żyje perkusista Uriah Heep i Ozzy'ego Osbourne'a. Lee Kerslake miał 73 lata

Informację o śmierci perkusisty przekazał członek Uriah Heep, Ken Hensley:

" Z ciężkim sercem muszę przekazać wam wiadomość, że Lee Kerslake, mój przyjaciel od 55 lat i najlepszy perkusista, z którym grałem, przegrał swoją bitwę z rakiem dzisiaj rano o 3:30. Odszedł dzięki Bogu w spokoju, ale bardzo będziemy za nim tęsknić. "

Przeczytajcie cały jego wpis:

Lee Kerslake urodził się w 1947 roku w Dorset w regionie South West England. Jego pierwszym zespołem był The Gods, w skład którego wchodził m.in. przyszły muzyk Rolling Stone, Mick Taylor. Kerslake nagrał z zespołem 2 płyty i po amerykańskiej trasie opuścił szeregi kapeli. W 1972 dołączył do Uriah Heep, w którym udzielał się do 2007 roku. Niestety musiał opuścił grupę z powodu problemów zdrowotnych, zaś w 2014 zdiagnozowano u niego raka.

Kerslake współpracował również z Ozzym i nagrał z nim "Blizzard of Ozz" oraz "Diary of a Madman". Kerslake i basista Bob Daisley twierdzili, że brali udział w komponowaniu utworów na dwóch pierwszych płyt Ozzy'ego i należą im się za nie tantiemy oraz uznanie współautorstwa. Artyści pozwali Ozzy'ego w 1986 roku, a sprawa która toczyła się aż do 2003 roku, zmusiła Osbourne'a do wydania reedycji albumów, gdzie partie Kerslake i Daisley'a zastąpiono grą Mike’a Bordina i Roberta Trujillo.

