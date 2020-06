Nie żyje perkusista legendarnej grupy Misfits

Joey Image był znanym amerykańskim perkusistą punkrockowym. Muzyk dołączył do zespołu Misfits w listopadzie 1978 roku. Wziął udział w nagraniach "Horror Business" oraz "Night of the Living Dead". Rok później, po niefortunnej trasie punkowców z The Damned w Anglii postanowił opuścić szeregi kapeli.

Nie żyje Joey Image, perkusista Misfits

Koledzy perkusisty poinformowali o śmierci Joey'a na swoim oficjalnym Facebooku. Opublikowali zdjęcie z jednego z koncertów, na których muzyk z nimi wystąpił i pożegnali przyjaciela. Image zmarł 1 czerwca 2020 roku.

Przyczyny śmierci perkusisty nie są znane, jednak wiemy, że w 2016 roku zdiagnozowano u niego raka wątroby. Najprawdopodobniej to nowotwór był przyczyną zgonu.

Image powrócił do Misfits w 2000 roku, kiedy to zagrał z zespołem w Culture Room na Florydzie. Muzycy zmagali się wówczas z brakiem bębniarza i poprosili kolegę o jednorazowy wspólny występ.