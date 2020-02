Nie żyje polski basista z amerykańskiej grupy Mahavatar. Bliscy próbują sprowadzić urnę do Polski

Szymon Maria Rapacz pochodził z Krakowa, jednak swoją muzyczną karierę rozwijał w Stanach Zjednoczonych. Znany za granicą jako Simon, grał na basie w zespole metalowym Mahavatar. Artysta miał wykształcenie muzyczne i grał na kontrabasie, jednak zdecydowanie bardziej interesował się ciężkimi brzmieniami. Był także współwłaścicielem studia nagrań Play Studios, gdzie pojawiali się artyści tacy jak Sheryl Crow, Marcus Miller, czy Puff Daddy.

Szymon Maria Rapacz zmarł niespodziewanie na Manhattanie. Muzyk ciężko chorował i odszedł w wieku zaledwie 49 lat.

Znajomy Szymona opublikował obszerny wpis na Facebooku, w którym poinformował, że muzyk zawsze chciał wrócić do Polski. Rodzina, znajomi oraz fani chcą zrealizować jego marzenie pośmiertnie. Zorganizowali zbiórkę charytatywną, która pomoże sfinansować pogrzeb basisty oraz transport urny z prochami muzyka do Krakowa.

Marzeniem Szymona był powrót w przyszłości do rodzinnego Krakowa, gdzie mieszkają jego mama Barbara i siostra Agnieszka. Tego planu nie zdążył jednak zrealizować za życia. Ponieważ rodziny nie stać na samodzielne opłacenie kosztów pogrzebu i transportu urny z prochami do Polski, ci którzy chcą wesprzeć najbliższych Szymona mogą uczynić to klikając na poniższy link. Pieniądze zebrane w tym miejscu pozwolą na pokrycie kosztów kremacji, uroczystości pogrzebowej w Nowym Jorku, transportu urny z prochami do Polski i związanych z tym kosztów administracyjnych. Ewentualna nadwyżka zostanie przekazana rodzinie i będzie wsparciem w zorganizowaniu pogrzebu w Polsce. "