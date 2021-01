Nie żyje punkowy gitarzysta znany m.in. z grupy Amen. Muzyk był też pracownikiem Uniwersytetu w Lublinie

Na fanpage'u LBN PUNK zrzeszającym fanów punkowego brzmienia z Lubelszczyzny pojawiła się smutna wiadomość. Administratorzy strony poinformowali o śmierci Pawła Sikory.

Nie żyje Paweł "Bocian" Sikora z punkowej grupy Amen

Paweł "Bocian" Sikora jest znany w środowisku punkowym, szczególnie w Lublinie. Był bardzo związany z lokalną sceną i przyjaźnił się z wieloma tamtejszymi artystami. Muzyk udzielał się w zespołach takich jak Amen, Antichrist, USP, The Bold And The Beautiful czy Poor But Loyal.

Przyczyny oraz dokładna data śmierci muzyka nie są znane.

Paweł Sikora poza swoimi muzycznymi pasjami, ma na koncie także działalność naukową. Muzyk studiował na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. W 1997 roku został asystentem w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej.

Jak czytamy na stronie uczelni, od 2012 roku Sikora pisał do czasopisma internetowego "Kultura i Wartości". 5 lat temu natomiast uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych.