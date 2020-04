Nie żyje wschodząca gwiazda rapu. Miała 25 lat

Raperka z Filadelfii, Chynna Rogers, zmarła 9 kwietnia 2020 roku. Chynna, bo taki pseudonim przyjęła, miała 25 lat. O jej odejściu poinformowała rodzina poprzez menedżera, na razie nie podano przyczyny śmierci dziewczyny.

Nie żyje 25-lecia raperka Chynna

Rogers rozpoczęła swoją karierę jako modelka w wieku 14 lat. Jako nastolatka zainspirowała się raperem A$AP Yams, który zachęcił ją do rozpoczęcia kariery. Pierwszy swój sukces odniosła w 2013 z singlem ''Selfie" oraz "Glen Coco" w 2014 roku. Wkrótce po tym wydała w 2015 roku EP-kę "I'm Not Here. This Isnt' Happening" oraz "music 2 die 2" w 2016 roku.

Natomiast w 22. urodziny wydała "Ninety" wyznając, że od 3 miesięcy nie przyjmuje narkotyków. Jej ostatnią wydaną EP-ką jest "in case i die first' z grudnia 2019. Na początku marca 2020 raperka wystąpiła w Gdańsku.

Spoczywaj w pokoju.